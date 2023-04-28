Нічна атака рф на Умань забрала життя вже 14 людей - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Жертвами нічної атаки російських військ на Умань у Черкаській області стали вже 14 людей, повідомили у МВС у Telegram, пише УНН.
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"Умань: щойно з-під завалів дістали тіла ще 2-ох людей. Станом на зараз 14 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці", - повідомили у МВС.
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Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.