Ночная атака рф на Умань унесла жизни уже 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Жертвами ночной атаки российских войск на Умань в Черкасской области стали уже 10 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.
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"К сожалению, количество погибших в Умани возросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших уманчан. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", - написал Клименко.
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Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.