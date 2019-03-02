Ничьей завершилось футбольное дерби Северного Лондона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм” в дерби Северного Лондона принимал на “Уэмбли” “Арсенал”, сообщает корреспондент УНН.
“Канониры” удался довольно быстрый гол. На 16 минуте Аарон Рэмзи подловил защиту “шпор” на контратаке и обыграл вратаря при выходе с ним с глазу на глаз. Кейн ответил своим голом головой, но его не засчитали.
Установить паритет “Тоттенхэм” сумел только на 74 минуте — через толчок в спину Кейн упал на газон, и сам пострадавший реализовал пенальти (1:1).
Добавим, в следующем туре “шпоры” отправятся к “Саутгемптону”, а “Арсенал” примет “Манчестер Юнайтед”.