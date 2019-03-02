Нічиєю завершилося футбольне дербі Північного Лондона

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У матчі 29-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Тотенхем” в дербі Північного Лондона приймав на “Уемблі” “Арсенал”, повідомляє кореспондент УНН.

“Канонірам” вдався доволі швидкий гол. На 16 хвилині Аарон Ремзі підловив захист “шпор” на контратаці і обіграв воротаря при виході з ним віч-на-віч. Кейн відповів своїм голом головою, але його не зарахували.

Встановити паритет “Тотенхем” зумів тільки на 74 хвилині — через поштовх у спину Кейн впав на газон, і сам постраждалий реалізував пенальті (1:1).

Додамо, у наступному турі “шпори” відправляться до “Саутгемптона”, а “Арсенал” прийме “Манчестер Юнайтед”.

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