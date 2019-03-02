Нічиєю завершилося футбольне дербі Північного Лондона

“Канонірам” вдався доволі швидкий гол. На 16 хвилині Аарон Ремзі підловив захист “шпор” на контратаці і обіграв воротаря при виході з ним віч-на-віч. Кейн відповів своїм голом головою, але його не зарахували.

Встановити паритет “Тотенхем” зумів тільки на 74 хвилині — через поштовх у спину Кейн впав на газон, і сам постраждалий реалізував пенальті (1:1).

Додамо, у наступному турі “шпори” відправляться до “Саутгемптона”, а “Арсенал” прийме “Манчестер Юнайтед”.