Нічиєю завершилося футбольне дербі Північного Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У матчі 29-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Тотенхем” в дербі Північного Лондона приймав на “Уемблі” “Арсенал”, повідомляє кореспондент УНН.
“Канонірам” вдався доволі швидкий гол. На 16 хвилині Аарон Ремзі підловив захист “шпор” на контратаці і обіграв воротаря при виході з ним віч-на-віч. Кейн відповів своїм голом головою, але його не зарахували.
Встановити паритет “Тотенхем” зумів тільки на 74 хвилині — через поштовх у спину Кейн впав на газон, і сам постраждалий реалізував пенальті (1:1).
Додамо, у наступному турі “шпори” відправляться до “Саутгемптона”, а “Арсенал” прийме “Манчестер Юнайтед”.