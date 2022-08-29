Ночь обещает быть жаркой: в Мелитополе сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров пообещал «горячую ночь» оккупантам и сообщил о взрывах в Мелитополе, перелает УНН.
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«Ночь обещает быть горячей для оккупантов. В Мелитополе снова слышны взрывы. Ждем подтверждения очередных попаданий по позициям русни», — написал Федоров.
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Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.