Ніч обіцяє бути гарячою: в Мелітополі повідомляють про вибухи

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«Ніч обіцяє бути гарячою для окупантів. У Мелітополі знову чутно вибухи. Чекаємо на підтвердження чергових влучань по позиціях русні», — написав Федоров.

Додамо

Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.