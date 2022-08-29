Ніч обіцяє бути гарячою: в Мелітополі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров пообіцяв «гарячу ніч» окупантам та повідомив про вибухи у Мелітополі, перелає УНН.
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«Ніч обіцяє бути гарячою для окупантів. У Мелітополі знову чутно вибухи. Чекаємо на підтвердження чергових влучань по позиціях русні», — написав Федоров.
Додамо
Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.