Ночь прошла неспокойно: россияне за ночь сбросили на юг 10 управляемых авиабомб - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты в течение ночи воскресенья обстреливали юг Украины. В частности, армия рф сбросила 10 управляемых авиабомб. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Ночь прошла неспокойно. Россияне за ночь сбросили на юг 10 управляемых авиабомб”, - сообщила Гуменюк.
Пресс-секретарь отметила, что террор продолжается и в Черном море: “Это то, о чем предупреждали наши партнеры из британской разведки, что враг пытается максимально давить на гражданское судоходство, сбрасывая КАБ или специфические мины в направлении развертывания гуманитарного коридора и следования гражданских судов."
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Также сейчас фиксируют 13 кораблей на боевом дежурстве оккупантов, из которых 12 - в Черном море, 1 - в Азовском.
"Обнаруживают они надводную обстановку, могут нести на себе и разведывательные БПЛА. Есть один ракетоноситель - подводная лодка, которая может быть снаряжена четырьмя "Калибрами", - отметила спикер Сил обороны юга.
Напомним
Ночью оккупанты в очередной раз наносили удары по Херсону с временно оккупированного левого берега.