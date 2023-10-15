Ночь прошла неспокойно: россияне за ночь сбросили на юг 10 управляемых авиабомб - Гуменюк

Цитата

"Ночь прошла неспокойно. Россияне за ночь сбросили на юг 10 управляемых авиабомб”, - сообщила Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что террор продолжается и в Черном море: “Это то, о чем предупреждали наши партнеры из британской разведки, что враг пытается максимально давить на гражданское судоходство, сбрасывая КАБ или специфические мины в направлении развертывания гуманитарного коридора и следования гражданских судов."

Дополнение

Также сейчас фиксируют 13 кораблей на боевом дежурстве оккупантов, из которых 12 - в Черном море, 1 - в Азовском.

"Обнаруживают они надводную обстановку, могут нести на себе и разведывательные БПЛА. Есть один ракетоноситель - подводная лодка, которая может быть снаряжена четырьмя "Калибрами", - отметила спикер Сил обороны юга.

Напомним

Ночью оккупанты в очередной раз наносили удары по Херсону с временно оккупированного левого берега.