Ніч минула неспокійно: росіяни за ніч скинули на південь 10 керованих авіабомб - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російські окупанти протягом ночі неділі обстрілювали південь України. Зокрема, армія рф скинула 10 керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, пише УНН.
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"Ніч минула неспокійно. Росіяни за ніч скинули на південь 10 керованих авіабомб”, - повідомила Гуменюк.
Речниця зазначила, що терор продовжується і в Чорному морі: “Це те, про що попереджали наші партнери з британської розвідки, що ворог намагається максимально тиснути на цивільне судноплавство, скидаючи КАБ або специфічні міни у напрямку розгортання гуманітарного коридору і прямування цивільних суден."
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Також наразі фіксують 13 кораблів на бойовому чергуванні окупантів, з яких 12 - у Чорному морі, 1 - в Азовському.
"Викривають вони надводну обстановку, можуть нести на собі і розвідувальні БПЛА. Є один ракетоносій - підводний човен, який може бути споряджений чотирма "Калібрами", - зазначила речниця Сил оборони півдня.
Нагадаємо
Уночі окупанти вкорте завдавали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.