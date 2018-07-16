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“Нибулон” заявил, что не будет покупать вагоны за счет государства

“Нибулон” заявил, что не будет покупать вагоны за счет государства

Киев  •  УНН

 • 13527 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. “Нибулон” не лоббировал законопроект №7010, который позволил крупным зернотрейдерам использовать субсидии фермеров на закупку железнодорожных вагонов, соответственно — не намерен их закупать. Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя информацию в СМИ, передает УНН.

В “Нибулоне” подчеркнули, что это кулуарное решение принято в пользу определенных компаний, но их компания не имеет к этому никакого отношения.

“Наша компания уже привыкла, что в случае появления новых дотаций или льгот всегда появляются слухи, что в этом заинтересован „Нибулон“. Так, после принятия на прошлой неделе в Верховной Раде Украины законопроекта №7010, который предусматривает компенсацию агропроизводителям в размере 30% расходов на приобретение железнодорожных вагонов, в СМИ сразу появились заявления, что этот законопроект приведет к перераспределению средств, выделенных на компенсацию закупки украинской техники в пользу двух компаний — „Кернел“ и „Нибулон“.

Чтобы избежать появления различных домыслов и трактовок нашей позиции по вышеупомянутому вопросу, сообщаем официальную позицию: „Нибулон“ не планировал и не планирует в будущем покупать вагоны, поскольку считает, что проблема не в количестве вагонов, а в их эффективном использовании.

Тем более — „Нибулон“ не лоббировал эту законотворческую инициативу. Мы просим вычеркнуть нашу компанию из перечня предприятий, заинтересованных в такой компенсации и не манипулировать нашим именем. Это наша четкая позиция, которой мы всегда придерживались и не планируем отступать от нее в будущем”, — отметили в компании.

В “Нибулоне” сообщили, что они на стороне товаропроизводителей, которые против выделения государственных денег отдельным компаниям и финансовым структурам.

“Во-первых, когда дотации получают определенные коммерческие структуры, которые являются перевозчиками зерна, то для рынка это не означает удешевления логистики перевозок, ведь такое ценообразование обусловлено существующими рыночными отношениями, которые никто не отменяет. Таким образом, компании, которые будут получать дотации на строительство вагонов, в первую очередь, будут получать дополнительные доходы за счет государства.

Во-вторых, при таком подходе возможно возникновение монопольного положения определенных компаний, которые будут все больше и больше контролировать рынок железнодорожных перевозок. Зато субъекты хозяйствования, которые до этого времени были без вагонов, так без вагонов и останутся.

Поэтому мы можем утверждать, что проблема не в количестве вагонов, а в эффективном их управлении. И решить эту проблему, по нашему мнению, можно благодаря внедрению маршрутных перевозок, увеличению оборачиваемости вагонов за счет инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, модернизации пунктов погрузки и выгрузки, организации бесперебойной работы по обработке подвижного состава. Только за счет таких мер возможно обеспечить рост объемов перевозки вдвое, без увеличения количества вагонов”, — подчеркнули в “Нибулоне”.

Дотации нужно отдавать фермерам, производителям мясо-молочной продукции, на ремонт дорог и прочие первоочередные нужды, добавили в компании.

“Отдайте дотации сельхозтоваропроизводителям, в том числе фермерам! Тем, кто занимается животноводством, производством мясо-молочной продукции. Чтобы мы, украинцы, потребляли качественную продукцию, а не приобретенные за границей и переработаны на колбасу шкуры животных.

Отдайте эти колоссальные средства на ремонт дорог, постройте школы, отремонтируйте больницы, постройте очистные сооружения по Днепру, чтобы мы не потребляли воду после канализационных систем городов, или же в конце концов выполните дноуглубления Днепра, на которое необходимо меньше 50 млн грн. Это будет полезно для всего рынка и всех перевозчиков и позволит Украине обеспечить выполнение международных соглашений по поддержке глубин. И еще множество других неотложных вопросов, которые касаются каждого жителя Украины, а не только интересов определенных финансовых структур”, — резюмировали в “Нибулоне”.

В отличии от “Нибулона”, “Кернел” не опроверг свою причастность к лоббизму законодательной инициативы и попытки закупить железнодорожные вагоны за деньги Госбюджета.

Эксперты и депутаты ВР тоже видят в этих поправках интересы “Кернел” и связывают инициативу с народным депутатом, членом Комитета ВР по налоговой и таможенной политики Виталием Хомутынником, который и владеет этим агрохолдингом.

Ряд профильных Ассоциаций и народных депутатов уже призвали Президента Петра Порошенко ветировать дискриминационные нормы.

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