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"Нібулон" заявив, що не купуватиме вагони за рахунок держави

"Нібулон" заявив, що не купуватиме вагони за рахунок держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. “Нібулон” не лобіював законопроект №7010, який дозволив великим зернотрейдерам використовувати субсидії фермерів на закупівлю залізничних вагонів, відповідно — не має наміру їх купувати. Про це повідомили в прес-службі компанії, коментуючи інформацію в ЗМІ, передає УНН.

В “Нібулоні” підкреслили, що це кулуарне рішення прийнято на користь певних компаній, але їхня компанія не має до цього ніякого відношення.

“Наша компанія вже звикла, що в разі появи нових дотацій або пільг завжди з’являються чутки, що в цьому зацікавлений „Нібулон“. Так, після прийняття минулого тижня у Верховній Раді України законопроекту № 7010, який передбачає компенсацію агровиробникам в розмірі 30% витрат на придбання залізничних вагонів, у ЗМІ відразу з’явилися заяви, що цей законопроект призведе до перерозподілу коштів, виділених на компенсацію закупівлі української техніки, на користь двох компаній — „Кернел“ і „Нібулон“.

Щоб уникнути появи різних домислів і трактувань нашої позиції з вищезазначеного питання, повідомляємо офіційну позицію: „Нібулон“ не планував і не планує в майбутньому купувати вагони, оскільки вважає, що проблема не в кількості вагонів, а в їх ефективному використанні.

Тим більше — „Нібулон“ не лобіював цю законотворчу ініціативу. Ми просимо викреслити нашу компанію з переліку підприємств, зацікавлених у такій компенсації і не маніпулювати нашим ім’ям. Це наша чітка позиція, якої ми завжди дотримувалися і не плануємо відступати від неї в майбутньому”, — відзначили в компанії.

У “Нібулоні” повідомили, що вони на боці товаровиробників, які проти виділення державних грошей окремим компаніям і фінансовим структурам.

“По-перше, коли дотації отримують певні комерційні структури, які є перевізниками зерна, то для ринку це не означає здешевлення логістики перевезень, адже таке ціноутворення обумовлено наявними ринковими відносинами, які ніхто не скасовує. Таким чином, компанії, які будуть отримувати дотації на будівництво вагонів, насамперед будуть отримувати додаткові доходи за рахунок держави.

По-друге, при такому підході можливе виникнення монопольного становища певних компаній, які будуть все більше і більше контролювати ринок залізничних перевезень. Натомість суб’єкти господарювання, які до цього часу були без вагонів, так без вагонів і залишаться.

Тому ми можемо стверджувати, що проблема не в кількості вагонів, а в ефективному їх управлінні. І вирішити цю проблему, на нашу думку, можна завдяки впровадженню маршрутних перевезень, збільшенню оборотності вагонів за рахунок інвестицій в залізничну інфраструктуру, модернізації пунктів вантаження і вивантаження, організації безперебійної роботи з обробки рухомого складу. Тільки за рахунок таких заходів можна забезпечити зростання обсягів перевезення вдвічі, без збільшення кількості вагонів”, — підкреслили в “Нібулоні”.

Дотації потрібно віддавати фермерам, виробникам м’ясо-молочної продукції, на ремонт доріг та інші першочергові потреби, додали в компанії.

“Віддайте дотації сільгосптоваровиробникам, зокрема фермерам! Тим, хто займається тваринництвом, виробництвом м’ясо-молочної продукції. Щоб ми, українці, споживали якісну продукцію, а не придбані за кордоном і перероблені на ковбасу шкури тварин.

Віддайте ці колосальні кошти на ремонт доріг, побудуйте школи, відремонтуйте лікарні, побудуйте очисні споруди по Дніпру, щоб ми не вживали воду після каналізаційних систем міст, або ж врешті виконайте днопоглиблення Дніпра, на яке необхідно менше 50 млн грн. Це буде корисно для всього ринку і всіх перевізників і дозволить Україні забезпечити виконання міжнародних угод щодо підтримки глибин. І ще безліч інших нагальних питань, які стосуються кожного жителя України, а не тільки інтересів певних фінансових структур”, — резюмували в “Нібулоні”.

На відміну від “Нібулона”, “Кернел” не спростував свою причетність до лобізму законодавчої ініціативи і спроби закупити залізничні вагони за гроші Держбюджету.

Експерти і депутати ВР теж бачать в цих поправках інтереси “Кернел” і пов’язують ініціативу з народним депутатом, членом Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталієм Хомутинніком, який і володіє цим агрохолдингом.

Низка профільних Асоціацій та народних депутатів вже закликали Президента Петра Порошенка ветувати дискримінаційні норми.

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