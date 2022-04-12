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Не смотря на зверства в Буче и обвинения путина: переговоры Украины с рф продолжаются

Киев • УНН

 • 113767 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Переговоры Украины и россии продолжаются, заявили сегодня двое членов украинской делегации, пишет УНН.

Не смотря на зверства в Буче и обвинения путина: переговоры Украины с рф продолжаются

Цитата

"Переговоры проходят крайне сложно. Онлайн в рабочих подгруппах. Но они продолжаются", - заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Его заявление, распространенное Офисом Президента Украины, опубликовал телеканал CNN.

Детали

Как отмечают журналисты, заявление Подоляка прозвучало в момент, когда украинцы с возмущением отреагировали на массовые убийста мирных жителей российскими войсками в освобожденной Киевской области.

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"Понятно, что эмоциональный фон в переговорном процессе сегодня тяжелый", - сказал Подоляк.

"Понятно, что украинская делегация работает исключительно в проукраинских и прозрачных рамках. Также понятно, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публичного давления на переговорный процесс, в том числе посредством определенных публичных заявлений", - добавил он.

О прододжении переговоров сегодня также сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ. Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - написал нардеп в Telegram.

Напомним

Президент россии владимир путин во вторник обвинил украинскую делегацию в якобы срыве переговорного процесса.

Ранее глава мид рф Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила переговорной группе свой проект соглашения. По его словам, в нем якобы есть отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта.

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