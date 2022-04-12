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Незважаючи на звірства в Бучі та звинувачення путіна: переговори України з Росії продовжуються

Київ • УНН

 • 113767 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Переговори України та росії тривають, заявили сьогодні двоє членів української делегації, пише УНН.

Незважаючи на звірства в Бучі та звинувачення путіна: переговори України з Росії продовжуються

Цитата

"Переговори проходять вкрай складно. Онлайн в робочих підгрупах. Але вони тривають", - заявив радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк.

Його заяву, поширену офісом Президента України, опублікував телеканал CNN.

Деталі

Як зазначають журналісти, заява Подоляка прозвучала в момент, коли українці з обуренням відреагували на масові вбивства мирних жителів російськими військами у звільненій Київській області.

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"Зрозуміло, що емоційний фон в переговорному процесі сьогодні важкий", - сказав Подоляк.

"Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в проукраїнських і прозорих рамках. Також зрозуміло, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічного тиску на переговорний процес, в тому числі за допомогою певних публічних заяв", - додав він.

Про продовження переговорів сьогодні також повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Українська сторона дотримується Стамбульського Комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ. Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське Комюніке. Може бути, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - написав нардеп в Telegram.

Нагадаємо

Президент росії володимир путін у вівторок звинуватив українську делегацію в нібито зриві переговорного процесу.

Раніше глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що українська сторона представила переговорній групі свій проект угоди. За його словами, в ньому нібито є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня.

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