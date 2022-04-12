Незважаючи на звірства в Бучі та звинувачення путіна: переговори України з Росії продовжуються
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Переговори України та росії тривають, заявили сьогодні двоє членів української делегації, пише УНН.
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"Переговори проходять вкрай складно. Онлайн в робочих підгрупах. Але вони тривають", - заявив радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк.
Його заяву, поширену офісом Президента України, опублікував телеканал CNN.
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Як зазначають журналісти, заява Подоляка прозвучала в момент, коли українці з обуренням відреагували на масові вбивства мирних жителів російськими військами у звільненій Київській області.
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"Зрозуміло, що емоційний фон в переговорному процесі сьогодні важкий", - сказав Подоляк.
"Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в проукраїнських і прозорих рамках. Також зрозуміло, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічного тиску на переговорний процес, в тому числі за допомогою певних публічних заяв", - додав він.
Про продовження переговорів сьогодні також повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Українська сторона дотримується Стамбульського Комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ. Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське Комюніке. Може бути, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - написав нардеп в Telegram.
Нагадаємо
Президент росії володимир путін у вівторок звинуватив українську делегацію в нібито зриві переговорного процесу.
Раніше глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що українська сторона представила переговорній групі свій проект угоди. За його словами, в ньому нібито є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня.