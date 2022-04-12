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путин обвинил украинскую сторону в отходе от стамбульских договоренностей: вернулись в тупиковую ситуацию

Киев • УНН

 • 133781 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент россии владимир путин обвинил украинскую делегацию в якобы срыве переговорного процесса. Об этом он заявил 12 апреля в Благовещенске после встречи с Александром Лукашенко, передает корреспондент УНН.

путин обвинил украинскую сторону в отходе от стамбульских договоренностей: вернулись в тупиковую ситуацию

Цитата

"Что касается переговоров, смотрите, мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины… Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы урегулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса – выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", - заявил путин.

Детали

Он сообщил также, что накануне вечером президенту рф сообщили, что украинская сторона "опять что-то изменила".

"Я пока этих изменений не знаю. Но, такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательный договоренностей, приемлимых для всех на переговорном треке. И пока этого не произойдет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции", - заявил путин.

Напомним

На прошлой неделе глава мид рф Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила переговорной группе свой проект соглашения. По его словам, в нем якобы есть отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на это ответил, что новое заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова, что Украина якобы отошла от предложений, которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле 29 марта, - это попытка создать дополнительное давление на украинскую делегацию.

Дополнение

29 марта в Турции состоялись переговоры делегаций Украины и рф.

На переговорах украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

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