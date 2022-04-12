путін звинуватив українську сторону у відході від стамбульських домовленостей: повернулися в тупикову ситуацію

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"Що стосується переговорів, дивіться, ми вийшли на певний рівень домовленостей в Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України... Українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки - це одне, а питання врегулювання відносин з приводу Криму, Севастополя і Донбасу - виносяться за рамки цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в тупикову для себе і для всіх нас ситуацію", - заявив Путін.

Деталі

Він повідомив також, що напередодні ввечері президенту рф повідомили, що українська сторона "знову щось змінила".

"Я поки цих змін не знаю. Але, така непослідовність з принципових питань створює відомі труднощі для досягнення остаточних домовленостей, прийнятних для всіх на переговорному треку. І поки цього не відбудеться, військова операція триватиме до її повного завершення і вирішення тих завдань, які були поставлені на початку цієї операції", - заявив Путін.

Нагадаємо

Минулого тижня глава МЗС рф сергій лавров заявив, що українська сторона представила переговорній групі свій проект угоди. За його словами, в ньому нібито є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня.

Радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк на це відповів, що нова заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова, що Україна нібито відійшла від пропозицій, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі 29 березня, - це спроба створити додатковий тиск на українську делегацію.

Доповнення

29 березня в Туреччині відбулися переговори делегацій України і рф.

На переговорах українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.