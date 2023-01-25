Незаконно насчитал себе премий более чем на миллион: экс-ректору столичного вуза сообщили о подозрении

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"... сообщено о подозрении бывшему ректору одного из ведущих высших учебных заведений в завладении государственными средствами в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов ректор столичного университета с целью завладения бюджетными средствами предоставлял своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии. В результате чиновник незаконно получил более 1,3 млн гривен бюджетных средств.

Обстоятельства, которые стали предметом досудебного расследования, были выявлены в ходе проведения аудита Министерством образования и науки Украины и подтверждены специалистами Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз.

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