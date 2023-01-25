Незаконно нарахував собі премій на понад мільйон: ексректору столичного вишу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У столиці колишньому ректору університету, який безпідставно нараховував собі премії протягом трьох років, повідомили про підозру, передає УНН з посиланням на прокуратуру Києва.
Цитата
"... повідомлено про підозру колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами надавав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів.
Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.
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