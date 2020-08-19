Добыча янтаря: в Ровенской области у фигурантов дела изъяли оружие и деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Володимирецком районе Ровенской области правоохранители провели ряд обысков в домах лиц, причастных к незаконной добычи янтаря. Изъято оружие, деньги и мотопомпы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
“В Ровенской области в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 и ч. 2 ст. 364 УК, на основании постановлений следственного судьи, проведено 5 обысков. В частности, в домовладениях лиц, причастных к незаконной добычи янтаря-сырца, а также в местах незаконной добычи янтаря, так называемых клондайках, на территории Владимирецкого района. В ходе обысков обнаружено и изъято 8 кустарных орудий добычи янтаря (мотопомп), денежные средства в сумме 214 тыс грн, мобильные телефоны, черновые записи, оружие и боеприпасы к нему”, — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и сообщения о подозрении 4 лицам, причастным к незаконной добычи янтаря.
Напомним, в Ровенской обнаружили цех для обработки янтаря и 200 кг незаконно добытого камня на сумму 2 млн гривен.