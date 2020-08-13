На Рівненщині під час обшуків виявили бурштину на 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Рівненщині виявили цех для обробки бурштину та 200 кг незаконно добутого каміння на суму 2 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що в межах кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді правоохоронцями проведено 6 обшуків.
Зокрема, в приміщеннях одного з підприємств на території міста Дубровиця, де облаштовано цех для промислової обробки сонячного каміння, а також на території Сарненського району Рівненської області в помешканнях осіб, які перевіряються на причетність до вчинення злочину.
“В ході обшуків виявлено і вилучено бурштин-сирець та оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каміння. Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку“ становить понад 2 млн грн”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській області скеровано до суду обвинувальний акт стосовного одного із сільських голів, який незаконно перевозив три мішки бурштину на суму 30 тисяч доларів.