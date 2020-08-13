В Ровенской области во время обысков обнаружили янтаря на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Ровенской области обнаружили цех для обработки янтаря и 200 кг незаконно добытого камня на сумму 2 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокуратура Ровенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, на основании постановлений следственного судьи правоохранителями проведено 6 обысков.
В частности, в помещениях одного из предприятий на территории города Дубровица, где обустроен цех для промышленной обработки солнечного камня, а также на территории Сарненского района Ровенской области в помещениях лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления.
"В ходе обысков обнаружено и изъято янтарь-сырец и обработанный янтарь общим весом 203 кг, а также 9 единиц оборудования для обработки камня. Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет более 2 млн грн", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Ровенской области направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских голов, который незаконно перевозил три мешка янтаря на сумму 30 тысяч долларов.