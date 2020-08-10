Сільський голова з Рівненщини піде під суд за перевозку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Рівненській області скеровано до суду обвинувальний акт стосовного одного із сільських голів, який незаконно перевозив три мішки бурштину на суму 30 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
“Прокуратурою Рівненської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного із сільських голів Дубровицького району. Його звинувачують у перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловіка викрили у січні цього року, коли поліцейські зупинили його автомобіль поблизу села Великий Житин у Рівненському районі.
“У салоні транспортного засобу виявлено та вилучено 3 мішки бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів, орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у Рівненській області в автомобілі голови однієї з сільських рад правоохоронці виявили 30 кілограмів незаконно видобутого бурштину.