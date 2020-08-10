Сельский голова с Ровенской области пойдет под суд за перевозку янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Ровенской области направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских голов, который незаконно перевозил три мешка янтаря на сумму 30 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Прокуратурой Ровенской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских голов Дубровицкого района. Его обвиняют в перевозке янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину разоблачили в январе этого года, когда полицейские остановили его автомобиль вблизи села Великий Житин в Ровенском районе.
"В салоне транспортного средства обнаружено и изъято 3 мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов, ориентировочной стоимостью 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Ровенской области в автомобиле главы одного из сельских советов правоохранители обнаружили 30 килограммов незаконно добытого янтаря.