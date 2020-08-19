Незаконний видобуток бурштину: на Рівненщині у фігурантів справи вилучили зброю та гроші

“В Рівненській області в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 та ч. 2 ст. 364 ККУ, на підставі ухвал слідчого судді, проведено 5 обшуків. Зокрема, у домоволодіннях осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину-сирцю, а також у місцях незаконного видобутку бурштину, так званих клондайках, на території Володимирецького району. В ході обшуків виявлено та вилучено 8 кустарних знарядь видобутку бурштину (мотопомп), грошові кошти у сумі 214 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та боєприпаси до неї”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру 4 особам, які причетні до незаконного видобутку бурштину.

Нагадаємо, на Рівненщині виявили цех для обробки бурштину та 200 кг незаконно добутого каміння на суму 2 млн гривень.