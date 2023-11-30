Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Акционеры украинских банков, фактически искусственно лишены возможности защищать свое право собственности. Особенно это касается тех финансовых учреждений, которых Нацбанк Украины решил лишить лицензий. Действующее законодательство выписано таким образом, что у акционеров практически нет законных инструментов защитить свои права в национальных судах. Почему так произошло, кому это выгодно, и есть ли возможность акционеров банков защитить то, что им принадлежит - свое мнение по этому поводу высказал юрист Олег Малиневский в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Малиневский напоминает, что положения Конституции Украины являются нормами прямого действия, которые гарантируют право собственности и право на судебную защиту.

"Конституция обеспечивает каждому защиту своих прав в суде, защиту права собственности согласно статей 41, 55, 124 КУ. Они гарантируют права владельцам банков, прежде всего - защищать свое имущество от определенного произвольного вмешательства со стороны украинского государства. Лишение такой защиты является фундаментальным нарушением Конституции, что может свидетельствовать о неконституционности того порядка, который определен в законе о системе гарантирования вкладов физлиц и законе о банках и банковской деятельности. И это имеет соответствующие практические последствия. Потому что с тем как менялась эта система, и на сколько суд был отстранен от процесса вывода банков с рынка, особенно после 2014 года, - мы получили беспрецедентно большой банкопад. Но мы понимаем, что не бывает такого, что до какого-то периода времени все банки были нормальные и платежеспособные, а их владельцы - добросовестные, а потом за какую-то ночь все стали плохие и их надо уничтожать и выводить с рынка. Конечно был фактор войны в 2014 году. То что мы сейчас видим - это эскалация той войны, которую россия начала еще в 2014 году, и которая в банковском секторе привела к потере значительной части активов, ухудшению в целом экономической ситуации в стране, обесцениванию национальной валюты. И это все это легло на плечи владельцев банков. И вместо того чтобы помогать банкам и финансово вылечить их, НБУ осуществил процедуру эвтаназии таких учреждений, и, резая по живому, массово выводил их с рынка. Часто безосновательно, вопреки желанию и усилиям владельцев банков спасти свои учреждения. К сожалению, процедура, которая была выписана в существующем законодательстве, особенно после принятия, так называемого, антиколомойского закона ограничила возможности пересмотра такого решения НБУ, несмотря на то что незаконный отзыв лицензии является грубым нарушением права собственности", - отмечает Малиневский.

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Юрист уточняет, что право на мирное владение имуществом прописано и в Европейской конвенции по правам человека. То есть, вариант обращения в Европейский суд по правам человека может стать дополнительным инструментом защиты права собственности.

"Что касается ЕСПЧ - там как раз действительно речь идет о тех случаях, когда государство безосновательно вмешивается в право собственности, это нарушение права на мирное владение имуществом - это статья 1 протокола 1 Конвенции. И в таких случаях, хотя они имеют исключительный характер, но лицу должно быть обеспечено право на доступ в суд для проверки оснований такого вмешательства и полного восстановления в правах, если такое вмешательство было осуществлено незаконно", - добавляет Малиневский.

При этом отмечает, что возможности национальных судов даже в нынешнем законодательном поле гипотетически не исчерпаны.

"Юридическая возможность есть. Но, к сожалению, это определенное политическое давление со стороны наших чиновников - оно конечно делает свое дело и суды очень осторожны относительно возможности защиты владельцев банка. Хотя такая защита, по моему мнению, напрямую вытекает из Конституции. Несмотря на то что прописано в законе. Хотя к банкам, которые уже были неправомерно ликвидированы до вступления в силу антиколомойского закона, применение положений такого закона недопустимо. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что как и закон о системе гарантирования вкладов, который определяет полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, так и "Антиколомойский" закон сейчас рассматриваются Конституционным судом Украины. Хотя и слишком долго, что может дополнительно свидетельствовать о неконституционности этих норм и промедлении с официальным признанием этого факта. Повторюсь, законная возможность защитить право собственности владельцев даже сейчас существует. Особенно в отношении владельцев банков выведенных с рынка до антиколомойского закона. Необходима воля правоприменительного органа, прежде всего суда. Более того, если набраться смелости и применять нормы Конституции и Европейской конвенции по правам человека, то даже антиколомойский закон в дальнейшем не является соответствующим препятствием", - рассказал Малиневский.

Отдельный вопрос - продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц имущественных активов банков, которые ликвидируются. Юрист в этой процедуре тоже усматривает определенные посягательства на право собственности.

"Это одно из существенных нареканий несовершенства процедуры, которая может создавать определенные условия для неэффективности деятельности фонда или даже коррупции. Причем такое замечание касается не каких-то конкретных должностных лиц НБУ или Фонда, а вообще системы, которая была создана после 14 года, и активно использовалась во время банкопада. Как судебный юрист с почти 20-летним стажем я понимаю, что для государства и для владельцев банков выгоднее взимать средства с конкретных заемщиков и использовать это имущество на погашение долгов такого учреждения в том числе и перед Фондом. Более того, важно также работать над взысканием убытков с России в пользу пострадавших банковских учреждений. Поэтому, когда мы говорим об обоснованности вмешательства государства в право собственности, то кроме лишения права владельца банка на доступ в суд с целью защиты своих прав, здесь речь может идти еще и о безосновательном лишении владельца банка возможности управления своим банком - определение наиболее эффективного способа управления, в том числе по возврату его активов", - подытожил Малиневский.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода не остановился. Так с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения происходит без суда. Конечно владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно, и в целом может длиться до трех лет.