Неутешительные цифры: в Киеве за сутки 132 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили кронавирус у 132 человек, среди них - четверо медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. На сегодняшний день в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, среди новых заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.
"Заболели в том числе и 4 медиков", - добавил Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков, указал мэр столицы.
По его словам, выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 2521 киевлянин.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И в Днепровском районе - 16 случаев", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине уже почти 61 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 829.