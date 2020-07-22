Неутешительные цифры: в Киеве за сутки 132 больных COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69046 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104182 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109085 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137154 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111865 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133310 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102398 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102638 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104872 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102195 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Неутешительные цифры: в Киеве за сутки 132 больных COVID-19

Неутешительные цифры: в Киеве за сутки 132 больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10051 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили кронавирус у 132 человек, среди них - четверо медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

"Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. На сегодняшний день в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, среди новых заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

"Заболели в том числе и 4 медиков", - добавил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков, указал мэр столицы.

По его словам, выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 2521 киевлянин.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И в Днепровском районе - 16 случаев", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине уже почти 61 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 829.

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