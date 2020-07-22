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Невтішні цифри: у Києві за добу 132 хворих на COVID-19

Невтішні цифри: у Києві за добу 132 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 10051 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

"Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 з них - діти. На сьогодні в Києві вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

З його слів, серед нових захворілих: 57 жінок віком від 19 до 66 рокiв, 61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв, 8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

"Захворіли, зокрема, і 4 медиків", - додав Кличко.

До лікарень столиці госпiталiзували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків, вказав мер столиці.

За його словами, одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 2521 киянин.

"Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 35. У Солом’янському - 17. Та Дніпровському районі - 16 випадків", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829.

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