Неизвестный в Одессе поджег нелегальное заведение азартных игр

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что в Одессе 18 ноября примерно в 4:30 утра на территории ТЦ "Афина" в помещении под вывеской "ЛОТО маркет" произошел пожар, сообщаем следующее: оператор государственных лотерей "М.С.Л." не имеет никакого отношения к указанному заведению, которое, маскируясь под брендом "ЛОТО маркет", вероятно предоставляло незаконные услуги по азартным играм", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщила, что поджог совершил неизвестный злоумышленник, который бросил бутылку с горючим веществом, после чего скрылся с места происшествия. В момент инцидента в помещении заведения находились 17 человек. По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Также компания "М.С.Л." выражает соболезнования всем пострадавшим и одновременно напоминает, что любые азартные игры в Украине являются незаконными, поэтому все участники таких правонарушений преследуются в соответствии с действующим законодательством. Появление подобных заведений дискредитирует широко известную на лотерейном рынке торговую марку "ЛОТО маркет" и оператор выражает искреннюю надежду на то, что правоохранительные органы наведут наконец порядок в этой области.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереями, работающими под их прикрытием.

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а затем - утратило право на проверки.

Как сообщал УНН, Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников.