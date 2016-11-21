Невідомий в Одесі підпалив нелегальний заклад азартних ігор

“У зв’язку з появою у ЗМІ інформації про те, що в Одесі 18 листопада приблизно о 4:30 ранку на території ТЦ „Афіна“ у приміщенні під вивіскою „ЛОТО маркет“ сталася пожежа, повідомляємо наступне: оператор державних лотерей „М.С.Л.“ не має жодного відношення до вказаного закладу, який, маскуючись під брендом „ЛОТО маркет“, ймовірно надавав незаконні послуги з азартних ігор”, — йдеться у повідомленні.

Прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомила, що підпал вчинив невідомий зловмисник, який кинув пляшку з горючою речовиною, після чого зник з місця події. У момент інциденту в приміщенні закладу перебували 17 осіб. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.

Також компанія “М.С.Л.” виражає співчуття усім постраждалим та водночас нагадує, що будь-які азартні ігри в Україні є незаконними, тому усі учасники таких правопорушень переслідуються згідно із чинним законодавством. Поява подібних закладів дискредитує широко відому на лотерейному ринку торгову марку “ЛОТО маркет” й оператор висловлює щире сподівання на те, що правоохоронні органи наведуть нарешті лад у цій галузі.

Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.

Фахівці наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак — втратило право на перевірки.

Як повідомляв УНН, Мінфін закликали захистити лотерейний ринок від шахраїв.