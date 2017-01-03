Неизвестные похитили 40 кг взрывчатого вещества в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили аммонитовые шашки, которые ранее были похищены неизвестными. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, 27 декабря 2016 года, при перевозке десяти тонн аммонита на одно из предприятий области, где он используется при проведении взрывных работ, злоумышленники похитили сорок килограммов этого опасного взрывчатого вещества.
Аммонит - разновидность промышленных взрывчатых веществ, что содержит в себе аммиачную селитру и тронитротолуом. Содержание тротила в амонитовых шашках достигает 50 процентов объема. В одном из частных гаражей Васильевского района правоохранители нашли все сорок килограммов аммонита.
По факту дела открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся неотложные оперативно-следственные действия для установления и задержания всех причастных лиц.