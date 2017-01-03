Невідомі викрали 40 кг вибухової речовини на Запоріжжі

Так, 27 грудня 2016 року, при перевезенні десяти тонн амоніту на одне з підприємств області, де він використовується при проведенні вибухових робіт, зловмисники викрали сорок кілограмів цієї небезпечної вибухової речовини.

Амоніт — різновидність промислових вибухових речовин, що містить в собі аміачну селітру та тронітротолуом. Вміст тротилу в амонітових шашках сягає 50 відсотків об’єму. В одному з приватних гаражів Василівського району правоохоронці знайшли всі сорок кілограмів амоніту.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 262 (викрадення вибухових речовин) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та затримання всіх причетних осіб.