Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Пять человек погибли и шестеро получили ранения во время нападения неизвестных преступников на бар в муниципалитете Гуадалупе в штате Сакатекас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Televisa.
Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти начали расследование обстоятельств случившегося. Любой информации о возможных мотивах расправы обнародовано не было.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Напомним, в одном из штатов Мексики убили по меньшей мере 18 человек за 12 часов.