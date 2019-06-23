Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике

Злоумышленники скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти начали расследование обстоятельств случившегося. Любой информации о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Напомним, в одном из штатов Мексики убили по меньшей мере 18 человек за 12 часов.