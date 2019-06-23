Невідомі відкрили вогонь по відвідувачах бару в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. П'ятеро людей загинули і шестеро отримали поранення під час нападу невідомих злочинців на бар в муніципалітеті Гуадалупе в штаті Сакатекас. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Televisa.
Зловмисники втекли з місця злочину, затримати їх по гарячих слідах не вдалося. Влада почала розслідування обставин того, що сталося. Будь-якої інформації про можливі мотиви розправи оприлюднено не було.
Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Стан двох з них оцінюється як важкий.
Нагадаємо, в одному зі штатів Мексики вбили щонайменше 18 людей за 12 годин.