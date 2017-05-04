Неизвестные в масках напали на водителя в Кропивницкому

По свидетельствам очевидцев, во время остановки внедорожника на светофоре с другой машины темного цвета выскочили трое злоумышленников, которые начали бить окна SsangYong, а затем напали на водителя авто и пассажирку с ножом и отобрали у них сумку с деньгами. Водитель получил телесные повреждения, женщина не пострадала.

По неофициальной информации, пострадавшие ехали из банка, преступники отобрали у них 20 тыс. Долларов.

Как сообщили корреспонденту в патрульной полиции Кропивницкого, пока в городе объявлен план "Перехват". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в селе Белая Криница Ровенского районе 4 мая около полуночи в частный дом ворвались трое неизвестных в масках . Они сбили с ног 35-летнего мужчины и били его битами по всему телу, а потом одели наручники. Затем они напали на его жену и завладели средствами в сумме почти 19 тыс. Долл.