Невідомі в масках напали на водія у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому по вулиці Велика Перспективна, на відрізку навпроти будівлі міської ради, невідомі в масках напали на водія SsangYong, повідомляє кореспондент УНН.
За свідченнями очевидців, під час зупинки позашляховика на світлофорі з іншої автівки темного кольору вискочили троє зловмисників, які почали бити вікна SsangYong, а потім напали на водія авто та пасажирку з ножем та відібрали в них сумку з грошима. Водій отримав тілесні ушкодження, жінка не постраждала.
За неофіційною інформацією, постраждалі їхали з банку, злочинці відібрали у них 20 тис. доларів.
Як повідомили кореспонденту УНН в патрульній поліції Кропивницького, наразі в місті оголошено план “Перехоплення”. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у селі Вересневе Рівненського району 4 травня близько півночі до приватного будинку увірвалися троє невідомих у масках. Вони збили з ніг 35-річного чоловіка та били його битами по всьому тілу, а потім одягнули кайданки. Потім вони напали на його дружину і заволоділи коштами в сумі майже 19 тис. дол.