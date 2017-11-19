Неизвестные в США напали на полицейский участок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В США в штате Филадельфия неизвестные напали на полицейский участок, передает УНН со ссылкой на Fox News.
По предварительным данным СМИ, нападавшие были представителями движения анархистов.
У участки неизвестные разбросали листовки с лозунгами, направленными против полиции. Они также забросали здание краской.
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Издание отмечает, что по данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках.