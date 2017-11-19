Невідомі у США напали на поліцейський відділок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У США в штаті Філадельфія невідомі напали на поліцейську дільницю, передає УНН із посиланням на Fox News.
За попередніми даними ЗМІ, нападники були представниками руху анархістів.
Біля ділянки невідомі розкидали листівки з гаслами, спрямованими проти поліції. Вони також закидали будівлю фарбою.
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Видання зазначає, що за даними з камер відеоспостереження, нападники були в чорному одязі і масках.