Неизвестные во Львове разбили плиты и обрисовали Монумент славы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове неизвестные разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сегодня во Львове, около 14 часов неизвестные разбили плиты и исписали Монумент славы. На монументе появилась надпись "Памятник оккупанту".
Сейчас на месте работает полиция, монумент огородили красной лентой.
Как сообщал УНН, во Львовской области задержали вандалов, которые обезглавили памятник Тарасу Шевченко.