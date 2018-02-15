Невідомі у Львові розбили плити та обмалювали Монумент слави
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові невідомі розбили плити та обписали Монумент бойової слави радянських Збройних сил, який розташований на вулиці Стрийській. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні у Львові, близько 14-ї години невідомі розбили плити та обписали Монумент слави. На монументі з’явився напис “Пам’ятник окупанту”.
Зараз на місці працює поліція, монумент огородили червоною стрічкою.
Як повідомляв УНН, на Львівщині затримали вандалів, які обезголовили пам’ятник Тарасу Шевченку.