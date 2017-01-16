Неизвестные в Киеве ранили мужчину и отобрали сумку с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку в которой, по его словам, были деньги и нанесли мужчине ножевые ранения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киева.
Событие произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют. Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль, позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице.