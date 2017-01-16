Невідомі у Києві поранили чоловіка та відібрали сумку з грошима

Подія сталась у Солом’янському районі столиці поблизу одного з пунктів обміну валют. Як з’ясували правоохоронці, чоловік вийшов із приміщення, коли до нього підбігли двоє невідомих осіб та вихопили з рук сумку. Потерпілий спробував наздогнати кривдників, але ті нанесли йому кілька ножових поранень. Чоловік не відразу усвідомив тяжкість поранень, тому повернувся до власного автомобіля, подзвонив родичам, які прибули на місце і викликали поліцію та лікарів.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.