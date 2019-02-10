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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68380 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91347 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132728 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131828 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125485 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162273 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117862 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141452 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145295 просмотра

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Неизвестные совершили разбойное нападение ради "монет деда"

Неизвестные совершили разбойное нападение ради "монет деда"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на семью в поисках монет, оставшихся в наследство от деда. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Двое неизвестных в медицинских масках ворвались в квартиру, в которой проживает мужчина 1964 года рождения, его сын 1988 года рождения и гражданская жена последнего.

Нападавшие угрожали жертвам огнестрельным оружием и требовали отдать монеты, которые остались в наследство сыну владельца помещения от его деда. Монет злоумышленники не обнаружили. Как позже показал потерпевший, он продал наследство. Тогда злоумышленники забрали ценные вещи, которые удалось обнаружить, в частности мобильные телефоны и ноутбук, и скрылись с места преступления.

По обращению пострадавших полиция начала уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, в Одесской области совершили разбойное нападение на бухгалтера санатория.

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