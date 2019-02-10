Неизвестные совершили разбойное нападение ради "монет деда"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на семью в поисках монет, оставшихся в наследство от деда. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Двое неизвестных в медицинских масках ворвались в квартиру, в которой проживает мужчина 1964 года рождения, его сын 1988 года рождения и гражданская жена последнего.
Нападавшие угрожали жертвам огнестрельным оружием и требовали отдать монеты, которые остались в наследство сыну владельца помещения от его деда. Монет злоумышленники не обнаружили. Как позже показал потерпевший, он продал наследство. Тогда злоумышленники забрали ценные вещи, которые удалось обнаружить, в частности мобильные телефоны и ноутбук, и скрылись с места преступления.
По обращению пострадавших полиция начала уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, в Одесской области совершили разбойное нападение на бухгалтера санатория.