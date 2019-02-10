Невідомі скоїли розбійний напад заради "дідових монет"

Двоє невідомих у медичних масках увірвалися до квартири, у якій мешкає чоловік 1964 року народження, його син 1988 року народження та цивільна дружина останнього.

Нападники погрожували жертвам вогнепальною зброєю та вимагали віддати монети, які залишилися у спадок синові власника помешкання від його діда. Монет зловмисники не виявили. Як пізніше засвідчив потерпілий, він продав спадок. Тоді зловмисники забрали цінні речі, які вдалося виявити, зокрема мобільні телефони та ноутбук, та втекли з місця злочину.

За зверненням потерпілих поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 187 КК України - розбій.

Нагадаємо, в Одеській області скоїли розбійний напад на бухгалтера санаторію.