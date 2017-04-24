Неизвестные бросили дымовую шашку у посольства Литвы

"Вчера в 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловская неизвестные бросили на дорогу у посольства Литовской Республики дымовую шашку. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

У забора в двадцати метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы.

Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Как сообщал УНН 10 апреля, украинским боксерам подарили снятый с посольства в США государственный флаг.