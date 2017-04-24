Невідомі кинули димову шашку поблизу посольства Литви

"Вчора о 00:45 до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Буслівській невідомі особи кинули на дорогу біля посольства Литовської Республіки димову шашку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Біля паркану за двадцять метрів від входу у дипломатичне представництво правоохоронці виявили рештки використаної димової гранати "РГД-2ч". Водночас при огляді прилеглої території, на пустирі знайшли порожній корпус гранати "Ф-1". Усі ці предмети вилучили для проведення експертизи.

Правоохоронці розшукують зловмисників.

Як повідомляв УНН 10 квітня, українським боксерам подарували знятий з посольства в США державний прапор.