Нетрезвый мужчина напал на агитаторов с пневматическим пистолетом

Предварительно установлено, что мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, подошел к агитационному автобусу кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и попросил несколько пачек агитационных газет. Агитаторы ему в этом отказали. После чего мужчина ушел, но через несколько минут вернулся, но уже вооруженный пневматическим пистолетом. Мужчина размахивал пистолетом и попытался зайти в автобус, однако его скрутил водитель. Никто не пострадал.



Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).



Как сообщал УНН, в Винницкой области пассажир автомобиля с литовской регистрацией стрелял в полицейских, после того как те обнаружили у водителя авто патроны.