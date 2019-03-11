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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118373 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118893 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149009 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116405 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140985 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Нетрезвый мужчина напал на агитаторов с пневматическим пистолетом

Нетрезвый мужчина напал на агитаторов с пневматическим пистолетом

Киев  •  УНН

 • 9524 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В одном из сел Тульчинского района Винницкой области мужчина напал на агитаторов с пневматическим пистолетом, после того как ему отказались дать газет. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, подошел к агитационному автобусу кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и попросил несколько пачек агитационных газет. Агитаторы ему в этом отказали. После чего мужчина ушел, но через несколько минут вернулся, но уже вооруженный пневматическим пистолетом. Мужчина размахивал пистолетом и попытался зайти в автобус, однако его скрутил водитель. Никто не пострадал.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Как сообщал УНН, в Винницкой области пассажир автомобиля с литовской регистрацией стрелял в полицейских, после того как те обнаружили у водителя авто патроны.

Украинские Национальные Новости

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