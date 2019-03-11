Нетверезий чоловік напав на агітаторів з пневматичним пістолетом

Попередньо встановлено, що чоловік, який явно перебував у стані алкогольного сп'яніння, підійшов до агітаційного автобуса кандидата в президенти, діючого глави держави Петра Порошенка та попросив кілька пачок агітаційних газет. Агітатори йому у цьому відмовили. Після чого чоловік пішов геть, однак за кілька хвилин повернувся, але вже озброєний пневматичним пістолетом. Чоловік розмахував пістолетом та спробував зайти до автобуса, однак його скрутив водій. Ніхто не постраждав.



Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).



Як повідомляв УНН, у Винницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили у водія авто патрони.