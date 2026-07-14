Нетаньяху пригрозил Ирану мощным ударом в случае нападения
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по Ирану, если Тегеран совершит нападение. Он подчеркнул, что прошли времена безответственных ударов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по Ирану, если Тегеран совершит нападение на его страну, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Я скажу лидерам Ирана: не рассчитывайте на спокойствие, если вы нападете на нас", - сказал Нетаньяху на конференции.
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"Прошли те времена, когда кто-то наносил нам удар, а мы не отвечали решительным ударом".
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