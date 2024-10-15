Нетаньяху отверг обвинения в преднамеренном нападении на миротворцев ООН

ukenru
Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  91083 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  108237 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  115643 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  122670 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  146398 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  172399 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  180026 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193321 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175997 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150884 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завтра в Украине не планируют выключать свет - "Укрэнерго"

Завтра в Украине не планируют выключать свет - "Укрэнерго"

  •  19136 просмотра
В Украине продолжается волна псевдозаминирований: правоохранители проверили 60% вызовов - все оказались ложными

В Украине продолжается волна псевдозаминирований: правоохранители проверили 60% вызовов - все оказались ложными

  •  15929 просмотра
Зеленский обсудил с делегацией Канады путь Украины в НАТО, оборонную помощь и санкционное давление на рф

Зеленский обсудил с делегацией Канады путь Украины в НАТО, оборонную помощь и санкционное давление на рф

  •  23704 просмотра
В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

  •  24775 просмотра
В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

  •  22282 просмотра
публикации
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  80228 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  101310 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  103218 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  104587 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  114149 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  113973 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  100972 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  101970 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  102022 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  109589 просмотра
Актуальное
Нетаньяху отверг обвинения в преднамеренном нападении на миротворцев ООН

Нетаньяху отверг обвинения в преднамеренном нападении на миротворцев ООН

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 00:24  •  1574 просмотра

Read in English

Премьер Израиля отрицает преднамеренные атаки на миротворцев ООН в Ливане, назвав эти заявления "ложью". Нетаньяху обвинил Хезболлу в использовании районов вблизи постов UNIFIL и призвал миротворцев покинуть зоны боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно опроверг заявления о том, что израильские военные намеренно атакуют миротворцев ООН на юге Ливана, назвав эти утверждения "полной ложью". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В видеозаявлении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль неоднократно призывал Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) покинуть зоны, где ведутся боевые действия, чтобы избежать опасности.

Ранее ООН сообщила, что израильские военные обстреляли миротворцев, вошли на базу и помешали важным материально-техническим операциям, в результате чего пострадали более десятка военнослужащих.

Нетаньяху обвинил Хезболлу в использовании районов вблизи постов UNIFIL для своих действий, предупредив миротворческие силы об опасности.

Израильские танки "вторглись" на базу миротворцев ООН в Ливане14 октября 2024, 04:20 • 29203 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
izrailИзраиль
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
livanЛиван
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху