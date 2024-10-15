Нетаньяху отверг обвинения в преднамеренном нападении на миротворцев ООН
Киев • УНН
Премьер Израиля отрицает преднамеренные атаки на миротворцев ООН в Ливане, назвав эти заявления "ложью". Нетаньяху обвинил Хезболлу в использовании районов вблизи постов UNIFIL и призвал миротворцев покинуть зоны боевых действий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно опроверг заявления о том, что израильские военные намеренно атакуют миротворцев ООН на юге Ливана, назвав эти утверждения "полной ложью". Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В видеозаявлении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль неоднократно призывал Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) покинуть зоны, где ведутся боевые действия, чтобы избежать опасности.
Ранее ООН сообщила, что израильские военные обстреляли миротворцев, вошли на базу и помешали важным материально-техническим операциям, в результате чего пострадали более десятка военнослужащих.
Нетаньяху обвинил Хезболлу в использовании районов вблизи постов UNIFIL для своих действий, предупредив миротворческие силы об опасности.
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