Нетаньяху відкинув звинувачення у навмисному нападі на миротворців ООН
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю заперечив навмисні атаки на миротворців ООН у Лівані, назвавши ці заяви "брехнею". Нетаньяху звинуватив Хезболлу у використанні районів поблизу постів UNIFIL та закликав миротворців залишити зони бойових дій.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху рішуче спростував заяви про те, що ізраїльські військові навмисно атакують миротворців ООН на півдні Лівану, назвавши ці твердження "цілковитою брехнею". Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У відеозаяві Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль неодноразово закликав Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) залишити зони, де ведуться бойові дії, аби уникнути небезпеки.
Раніше ООН повідомила, що ізраїльські військові обстріляли миротворців, увійшли на базу та перешкодили важливим матеріально-технічним операціям, внаслідок чого постраждали більше десятка військовослужбовців.
Нетаньяху звинуватив Хезболлу у використанні районів поблизу постів UNIFIL для своїх дій, попередивши миротворчі сили про небезпеку.
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