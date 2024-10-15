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Нетаньяху відкинув звинувачення у навмисному нападі на миротворців ООН

Київ • УНН

 • 15880 перегляди

Прем'єр Ізраїлю заперечив навмисні атаки на миротворців ООН у Лівані, назвавши ці заяви "брехнею". Нетаньяху звинуватив Хезболлу у використанні районів поблизу постів UNIFIL та закликав миротворців залишити зони бойових дій.

Нетаньяху відкинув звинувачення у навмисному нападі на миротворців ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху рішуче спростував заяви про те, що ізраїльські військові навмисно атакують миротворців ООН на півдні Лівану, назвавши ці твердження "цілковитою брехнею". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У відеозаяві Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль неодноразово закликав Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) залишити зони, де ведуться бойові дії, аби уникнути небезпеки.

Раніше ООН повідомила, що ізраїльські військові обстріляли миротворців, увійшли на базу та перешкодили важливим матеріально-технічним операціям, внаслідок чого постраждали більше десятка військовослужбовців.

Нетаньяху звинуватив Хезболлу у використанні районів поблизу постів UNIFIL для своїх дій, попередивши миротворчі сили про небезпеку.

Ізраїльські танки "вторглися" на базу миротворців ООН у Лівані14.10.24, 07:20 • 30155 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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