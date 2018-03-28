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Нетаньяху выписали из больницы для лечения простуды на дому

Нетаньяху выписали из больницы для лечения простуды на дому

Киев  •  УНН

 • 9491 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Израильские медики по итогам обследования выписали премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху для продолжения лечения простуды на дому, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

У Нетаньяху, который обратился 27 марта вечером в иерусалимскую клинику “Хадасса” с температурой и кашлем, было диагностировано “легкое вирусное заболевание верхних дыхательных путей”.

“Премьер-министр прошел серию проверок, был выписан и отпущен домой ... Врачи рекомендовали ему покой и медикаментозное лечение”, — говорится в пресс-релизе.

Сам Нетаньяху сообщил в Twitter, что едет домой, и поблагодарил всех за заботу. “Уверен, что немного отдыха и горячий суп все исправят. Спокойной ночи!”- написал он.

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Результаты медицинских обследований, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 68-летний Нетаньяху, показывают, что он находится в хорошей физической форме и не имеет серьезных проблем со здоровьем. Непрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он, тем не менее, не раз попадал в больницу, в том числе для удаления камня из мочевого пузыря, пупочной грыжи, кишечных полипов, а также с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был доставлен в больницу. По словам врачей, две недели назад Нетаньяху не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни. Поэтому его симптомы ухудшились.

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