Нетаньягу виписали з лікарні для лікування застуди на дому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ізраїльські медики за підсумками обстеження виписали прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу для продовження лікування застуди на дому, повідомиляє УНН з посиланням на прес-службу глави уряду.
У Нетаньягу, який звернувся 27 березня увечері в ієрусалимську клініку “Хадасса” з температурою і кашлем, було діагностовано “легке вірусне захворювання верхніх дихальних шляхів”.
“Прем’єр-міністр пройшов серію перевірок, був виписаний і відпущений додому ... Лікарі рекомендували йому спокій і медикаментозне лікування”, — сказано в прес-релізі.
Сам Нетаньягу повідомив в Twitter, що їде додому, і подякував усім за турботу. “Упевнений, що трохи відпочинку і гарячий суп все виправлять. На добраніч!” — написав він.
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Результати медичних обстежень, які в силу займаної посади регулярно проходить 68-річний Нетаньягу, демонструють, що він перебуває у хорошій фізичній формі і не має серйозних проблем зі здоров’ям. Безперервно очолюючи уряд з 2009 року, він, тим не менш, не раз потрапляв до лікарні, в тому числі для видалення каменя з сечового міхура, пупкової грижі, кишкових поліпів, а також із запаленням придаткових пазух носа і переломом ноги.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу був доставлений у лікарню. За словами лікарів, два тижні тому Нетаньягу не завершив період відпочинку, необхідний для одужання після хвороби. Тому його симптоми погіршилися.